Групповые туристические безвизовые поездки между Россией и Китаем планируется запустить в июле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Групповые туристические безвизовые поездки между Россией и Китаем планируетя запустить в июле. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

— По групповым безвизовым поездкам — перед нами стоит задача запустить Иран и Китай… От китайской стороны нам коллеги обещают в июне предоставить перечень. Мы все перечни свои туда направили давно, в мае. Рассчитываем, что мы ими обменяемся и, по данным МИД России, с Китаем запустим в июле, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, на прошлой неделе Россия получила официальный список уполномоченных туроператоров по безвизовым групповым поездкам с Ираном.

Недавно сообщалось, что до конца года между Россией и Китаем планируется запустить групповые безвизовые поездки. Заместитель министра экономразвития Дмитрий Вахруков отметил, что списка туроператоров от китайской стороны Россия на текущий момент не получила.

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Елизавета Пуншева