В Казани прошел финал Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ФСИН

В Казани прошел финал Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», за звание победителя ведомственного конкурса поборолись представители 12 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

Так, участие приняли жители Пензенской, Тюменской, Владимирской, Челябинской, Волгоградской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского и Алтайского края, а также из республик Бурятия, Удмуртия и Татарстан.

По результатам всех испытаний победителем конкурса «Виват, офицеры!» стал сотрудник УФСИН России по Республике Татарстан Влад Залялутдинов.



На втором месте — Ильнар Сафин (УФСИН России по Ульяновской области), а третье место поделили Никита Кубасов (УФСИН России по Пензенской области) и Денис Карпов (УФСИН России по Владимирской области).

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ФСИН

Кубок победителя конкурса из рук заместителя директора ФСИН России Александра Матвеенко получил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.



Приз зрительских симпатий выиграл участник из Республики Бурятия старший лейтенант внутренней службы Цыдып Раднаев, набрав более 6700 голосов.

На сцене ДК «Сайдаш» в заключительном этапе офицеры показали свои творческие номера конкурсной комиссии.

В состав жюри вошли именитые спортсмены, заслуженные деятели культуры и искусств России и Татарстана, а также представители общественности. Возглавил жюри конкурса заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко. В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Салих Шамсунов.



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Илина Хакимова