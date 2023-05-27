В июне среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидается в пределах нормы
В Татарстане в июне 2023 года среднемесячная температура воздуха ожидается «около нормы». Об этом говорится в вероятностном прогнозе аномалий на вегетационный период по территории республики.
Для первого месяца лета в Татарстане многолетняя норма среднемесячной температуры воздуха составляет 17,8 градуса.
Количество осадков в июне на территории республики также ожидается «около нормы». Она составляет 60 мм.
Напомним, среднемесячные температуры воздуха в Татарстане также ожидаются в пределах многолетней нормы и в другие летние месяцы. Для июля она составляет +19,9 градуса, а для августа +17,8°С. В сентябре среднемесячные температуры окажутся выше нормы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым