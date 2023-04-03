Чистые активы «Казанькомпрессормаш» по итогам 2022 года составили 4,8 млрд рублей
Чистые активы АО «Казанькомпрессормаш» по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 4,8 млрд рублей, выяснило «Реальное время».
Чистые активы по состоянию на конце 2021 года составили 3,3 млрд рублей. Таким образом, за год увеличение значения активов составило 44,5%.
В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Стоит отметить, что уставный капитал «Казанькомпрессормаша» разделен на 351,6 тысячи акций, из которых 336,532 тысячи — обыкновенные.
В феврале 2023 года руководство АО «Казанькомпрессормаш» предложило утвердить состав совета директоров.
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