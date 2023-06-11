Кабмин России направит более 740 млн рублей на модернизацию питьевого водоснабжения в ряде регионов
Правительство России направит ряду регионов опережающее финансирование на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода», распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства будут направлены Республике Марий Эл, Мордовии, Туве, Хабаровскому краю и Пензенской области.
Общий объем средств будет превышать 740 млн рублей.
Главной целью федерального проекта «Чистая вода» является обеспечение к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России. Опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта.
В Татарстане модернизация инженерных сетей в регионе ведется в рамках пяти республиканских и двух федеральных программ. В рамках проторгованных объектов ведутся работы по двум республиканским программам — это обеспечение населения питьевой водой (объем работ составляет 10%), а также модернизация очистных сооружений и капремонт сетей канализации (5%).
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