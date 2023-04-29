В Татарстане продолжается модернизация инженерных сетей по семи программам

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что модернизация инженерных сетей в регионе ведется в рамках пяти республиканских и двух федеральных программ.

По его словам, в рамках проторгованных объектов ведутся работы по двум республиканским программам — это обеспечение населения питьевой водой (объем работ составляет 10%), а также модернизация очистных сооружений и капремонт сетей канализации (5%).

Как отметил министр, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по трем объектам строительства сетей водоснабжения и биологических очистных сооружений выполнение СМР составило 26%.

По федеральному проекту «Чистая вода» продолжается строительство системы водоснабжения в Нурлате (объем работ составил 86%) и строительство сетей в деревне Белоус Тукаевского района (31%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Вчера сообщалось, что на территории Сабинского района Татарстана построят новые канализационно-очистные сооружения за 30 млн рублей. Источником финансирования данного проекта выступают федеральный и республиканский бюджеты. Выполнить работы планируется до 30 ноября текущего года.

Уточняется, что все объекты будут возведены в селе Мингер. Чтобы построить их, подрядчику потребуется приобрести целый перечень необходимых ресурсов:

гибкие, полипропиленовые и напорные трубы;

смеси из тяжелого бетона;

металлические решетки и задвижки;

силовые кабели и другое.

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Максим Кокунин