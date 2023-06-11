Ижевский завод требует от Татвоенкомата возместить расходы за призыв сотрудника по мобилизации

Нет документов по выплате средств в связи с призывом по мобилизации

Ижевский электромеханический завод «Купол» потребовал от Военного комиссариата Татарстана возмещения расходов по оплате средней зарплаты и страховых взносов за сотрудника, вызванного на призыв по мобилизации. Получив повестку, он отпросился у работодателя для посещения военкомата.

В марте прошлого года Исаев К. был принят на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда в цехе эксплуатации энергетического хозяйства АО «ИЭМЗ «Купол» в Ижевске. С ним заключили стандартный трудовой договор. Осенью того же года работник получил повестку о необходимости явиться 24 октября в военкомат Агрызского района Татарстана для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Его освободили от трудовых обязательств с сохранением места работы и зарплаты.

В ноябре ижевский завод направил в адрес агрызского военкомата претензию с просьбой возместить расходы по оплате Исаеву К. неотработанного дня в размере 2137,82 рубля (зарплата за день + страховые взносы). В ответ в татарстанском ведомстве сообщили, что Исаев «был вызван на призыв по мобилизации».

— На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой документ, уполномочивающий производить какие-либо денежные операции военными комиссариатами организациям и учреждениям, связанные с призывом по мобилизации, — заявили в военкомате Агрызского района, добавив, что законные основания для удовлетворения претензий предприятия отсутствуют.

В военкомате сообщили, что Исаев «был вызван на призыв по мобилизации». Фото: realnoevremya.ru

Суд: иные причины явки работника в военкомат не исключают обязанности по уплате

После отказа в возмещении расходов ижевский завод «Купол» обратился в Арбитражный суд Татарстана. Признав требования завода обоснованными, арбитраж исходил из обязанности Исаева К. явиться в военкомат для прохождения военных сборов.

— Между тем ответчик указывает на то, что в действительности работник истца

вызывался для прохождения мобилизационной подготовки. Однако наличие иных причин явки работника истца в военный комиссариат не исключает обязанности по уплате ответчиком спорной суммы расходов в силу прямого указания Федерального закона N 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе», — указал суд.

Отмел арбитраж как несостоятельные и доводы Татвоенкомата о том, что на сегодня отсутствует нормативно правовой документ, уполномочивающий военные комиссариаты производить какие-либо денежные операции организациям в связи с призывом по мобилизации. Поскольку законом предусмотрено, что расходы по мобилизационной подготовке являются расходными обязательствами Российской Федерации и финансирование мероприятий осуществляется в порядке, определяемом правительством страны.

Суд исходил из обязанности Исаева К. явиться в военкомат для прохождения военных сборов. Фото: realnoevremya.ru

— Следовательно, довод ответчика о том, что Исаев К.Э. был вызван в военный

комиссариат для прохождения мобилизационной подготовки, не имеет существенного значения в рассматриваемом деле, поскольку сам вызов в военный комиссариат, связанный с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом на военные сборы подлежит компенсации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», — указал суд.

В результате иск был одобрен, у Военкомата РТ есть месяц на то, чтобы оспорить это решение.

Василя Ширшова