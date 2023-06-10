В этом году на территории Татарстана было зарегистрировано два массовых мора пчел — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ТНВ

В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 10 случаев пчелиного мора, в этом году с такой проблемой в Минсельхоз обратились пчеловоды из Апастовского и Лаишевского районов республики. В последнем массовый мор насекомых произошел после обработки ядохимикатами гороха. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Комиссия отработала на 100%. Взяли пробы и сейчас все будет решаться в судебном порядке. Это повлияло и на пчел, и на вредителей. Вредителей в этом году очень много, и с ними нужно бороться, но так, чтобы эта борьба не наносила вреда окружающей среде, — считает ведущий советник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Алмаз Гамиров.

Аграрии вовремя не уведомляют об обработке полей, а пчеловоды не регистрируют свои пасеки. Поэтому фермер не всегда знает, что рядом находятся ульи, и использует для обработки химикаты особой опасности. На сегодняшний день в республике числится 11 тысяч пчеловодов, но на деле их гораздо больше.

— Обязательно должна быть регистрация, и сельхозпроизводители должны знать, что здесь есть пасека. Тогда у него будут законные права. Но если ты живешь на «птичьих правах», то как ты можешь претендовать на какие-то возмещения? — сказал зампредседателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Тахир Хадеев.

Для решения проблемы в России создали информационную систему «Сатурн», но пока в ней числится лишь 800 хозяйств по всей стране.

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Максим Кокунин