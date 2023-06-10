Призовой баран сбежал с Сабантуя в Зеленодольском районе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

Перед началом празднования Сабантуя в селе Большие Ключи Зеленодольского района 16-килограммовый баран сломал ограждения загона и убежал в лес. Однако позже его нащли, сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Батыр праздника Гадель Валишин, которому и досталось животное, заявив, что призовой баран будет жить в его подсобном хозяйстве.

Отмечается, что на Сабантуе чествовали передовиков сельского хозяйства, проводились конные скачки и борьба корэш. Мероприятие также посетили глава района Михаил Афанасьев, который отметил, что праздник плуга отмечается с особым колоритом — в этом году 65-летие образования Зеленодольского района.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

Напомним, исполком столицы Татарстана также утвердил план подготовки и проведения татарского народного праздника Сабантуй. Его отметят 24 июня на четырех площадках — в Березовых рощах жилых массивов Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Международном конно-спортивном комплексе «Казань».

В плане подготовки и проведения Сабантуя 28 мероприятий. На 9 июня назначена подготовка сценария, текста пригласительных билетов и программы праздника, составление списка приглашаемых гостей, а также разработка эскизов и изготовление бланков приглашений и их рассылка.



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Максим Кокунин