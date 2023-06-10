Производитель танков Leopard заявил о потерях немецкой бронетехники на Украине

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер признал потери немецкой бронетехники на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, об этих потерях практически не говорят, но они есть.

Также Паппергер рассказал о планах строительства оружейного завода на Украине для производства танка Panther, несмотря на то, что предприятие станет целью российских военных. Отправка немецких специалистов на этот завод не планируется, уточнил он.

Сегодня Минобороны России сообщило, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по строительству танков, который немецкий Rheinmetall планирует возвести на Украине.

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Максим Кокунин