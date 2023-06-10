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Дмитрий Медведев прокомментировал планы производителя Leopard построить завод на Украине

14:37, 10.06.2023
Дмитрий Медведев прокомментировал планы производителя Leopard построить завод на Украине
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по строительству танков, который немецкий Rheinmetall планирует возвести на Украине.

— Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода. Спасибо! — написал Медведев на немецком в своем Twitter.

Напомним, первые танки Leopard 1 из Германии и Дании поступили на службу в ВСУ в прошлом месяце. Также о поставках своих машин сообщали Амстердам, Португалия и Польша.

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Максим Кокунин
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