В Башкирии потушили резервуар с нефтью, который загорелся от попадания молнии
Пожар на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии, который произошел из-за попадания молнии в нефтяной резервуар, ликвидировали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Открытое горение было ликвидировано силами МЧС России и оперативными службами предприятия. В настоящее время проводится проливка и охлаждение конструкций резервуара.
Напомним, сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте «Япрык» поступило в 16.25 (14.25 по мск). Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
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