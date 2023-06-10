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В башкирских Туймазах из-за попадания молнии загорелся резервуар с нефтью

16:12, 10.06.2023
В башкирских Туймазах из-за попадания молнии загорелся резервуар с нефтью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии из-за попадания молнии загорелся резервуар с нефтью, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что сообщение о горении резервуара на нефтесборном пункте «Япрык» поступило в 16.25 (14.25 по мск). Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в прошлом месяце в Нурлате из-за удара молнии произошел пожар в частном доме. У здания горело чердачное помещение. Пострадавших в результате происшествия не было.

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Максим Кокунин
Происшествия Башкортостан

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