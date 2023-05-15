В Нурлате из-за удара молнии произошел пожар в частном доме

Сегодня утром в Нурлате из-за удара молнии произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о возгорании дома на улице Алишева поступило в 4.56.У здания горело чердачное помещение. В 5.48 пожарные ликвидировали открытое горение на площади в 80 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

— Для снижения опасности поражения молнией зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводов. Защита молниеотводом основана на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения, — добавили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе в деревне Черное озеро Нурлатского района Татарстана ночью сгорел частный жилой дом, в огне погиб его хозяин.



Тело мужчины 1951 года рождения с многочисленным ожогами вынесли из дома соседи еще до приезда пожарных. Больше никто не пострадал.

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Максим Кокунин