Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Roland Garros

В финальном матче юниорского Roland Garros российская теннисистка Алина Корнеева обыграла перуанку Лусиану. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, сообщает ТАСС.

Напомним, в первой партии россиянка отыграла четыре сетбола. Перес Аларкон получила на турнире шестой номер посева. В четвертьфинале и полуфинале она обыграла российских теннисисток Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву соответственно.

Отмечается, что это третья представительница России, выигравшая Roland Garros, ранее его победительницами становились Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

Напомним, в начале года Корнеева также одержала победу на юниорском открытом чемпионате Австралии по теннису — Australian Open, который проходил в Мельбурне.

В финальной встрече Корнеева, обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

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Максим Кокунин