Российская теннисистка одержала победу на юниорском Australian Open
Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на юниорском открытом чемпионате Австралии по теннису — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
В финальной встрече Корнеева, обыграла свою соотечественницу Мирру Андрееву со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.
Всего на корте теннисистки провели 3 часа 18 минут.
Другому российскому теннисисту — Андрею Рублеву — не удалось переиграть серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open. Матч длился 2 часа 10 минут. Он закончился со счетом 1:6, 2:6, 4:6. За право оказаться в финале Джоковичу предстоит сыграть с американцем Томми Полом.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым