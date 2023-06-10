В Крыму ПВО сбила две украинские баллистические ракеты

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем telegram-канале сообщил, что силы ПВО сбили над полуостровом две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2».

— Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал он.

В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку на Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, другие были сбиты над морем



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Максим Кокунин