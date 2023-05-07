Севастополь атаковали больше 10 беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на воскресенье, 7 мая, более 10 украинских беспилотников атаковали Крым. Как написал в своем telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку на Севастополь.

— Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола, — написал губернатор.

По его словам, объекты в городе не пострадали. Все службы контролируют обстановку.

Фото: commons.wikimedia.org

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе загорелся резервуар с топливом. Причиной пожара называли попадание беспилотника. Тем же утром депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал атаку беспилотника ВСУ на Севастополь терактом, который должен был вселить страх в мирных жителей.

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Айрат Назипов