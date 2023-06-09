В Татарстане план по заготовке кормов выполнен на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В Татарстане на данный момент план по заготовке кормов выполнен на 22% — из запланированных к уборке 373 тысяч гектар скошено 81 тысяча. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, на данный момент к заготовке кормов приступили все районы. Заготовлено 280 тысяч гектар сенажа и 10 тысяч гектар сена. Больше всего убрано в Атнинском районе — 77% многолеток. Около 47% убрано в Апастовском районе. Хорошие темпы скашивания также в Заинском, Буинском и Балтасинском районах.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Среди антилдиеров — Сармановский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Лениногорский районы. Здесь не убрали и 10% площадей.

В конце мая сообщалось, что 13 районов Татарстана начали заготовку кормов. Речь идет о Нурлатском, Пестречинском, Дрожжановском, Алькеевском, Заинском, Буинском, Апастовском, Агрызском, Аксубаевском, Азнакаевском, Актанышском, Балтасинском, Тетюшском, Муслюмовском и Ютазинском районах республики.

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Елизавета Пуншева