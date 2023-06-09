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На железнодорожной станции в Уфе возник крупный пожар

20:07, 09.06.2023

На железнодорожной станции в Уфе возник крупный пожар. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По предварительным данным, загорелось 10 цистерн с топливом. Огонь перекинулся на склад горюче-смазочных материалов.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.

Напомним, 28 мая в 18:35 поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки «Алабуга». Там загорелась кровля складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Площадь пожара составила 1 940 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

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Елизавета Пуншева
Происшествия Башкортостан

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