На железнодорожной станции в Уфе возник крупный пожар
На железнодорожной станции в Уфе возник крупный пожар. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По предварительным данным, загорелось 10 цистерн с топливом. Огонь перекинулся на склад горюче-смазочных материалов.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причина пожара неизвестна.
Напомним, 28 мая в 18:35 поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки «Алабуга». Там загорелась кровля складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Площадь пожара составила 1 940 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
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