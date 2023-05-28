На территории промышленной площадки «Алабуга» потушили крупный пожар площадью 1940 квадратных метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Вечером 28 мая в 18:35 поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки «Алабуга». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Установлено, что горела кровля складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Пять работников эвакуировались самостоятельно.

Пожару присвоили ранг №2. Его предварительная площадь составляет 1940 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Пострадавших нет. В 19.39 пожарные локализовали горение. В 21.16 пожарные ликвидировали открытое горение. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

25 мая на территории исправительной колонии №8 в Альметьевске случился пожар. На видео, снятом местными жителями, дым виден далеко от места возгорания. К месту пожара направили большое количество пожарной техники и правоохранителей.

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Елизавета Пуншева