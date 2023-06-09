Министр просвещения России сообщил об усилении курса черчения в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил в интервью с телеканалом «Звезда», что ведомство усилит курс черчения в рамках предмета «Технология».

— Черчение — важная составляющая учебного процесса. У нас есть курс черчения в рамках предмета «Технология», мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению и посмотрим, как улучшить учебник, возможно, создадим новый, современный, — отметил он.

Напомним, в Казани представили учебник ОБЖ для старшеклассников, в который включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Его показали на международном форуме министров образования «Формируя будущее».

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Елизавета Пуншева