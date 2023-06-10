Минобрнауки Татарстана закажет робототехнические наборы для 65 школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство образования и науки Татарстана хочет приобрести робототехнические наборы в рамках реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Как выяснило «Реальное время», на покупку оборудования ведомство выделило 3,3 млн рублей.

Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств. Каждый набор позволяет проводить эксперименты по предмету «Физика». Ученики смогут создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав.

Всего министерство заказало 65 наборов. Их привезут в школы всех районов республики. Некоторые районы получат по пять наборов, какие-то только по одному.

Отметим, что в мае прошлого года министерство заказало робототехническое оборудование для создания детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На это ушло порядка 8,2 млн рублей.



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Айрат Назипов