На поставку оборудования для создания детских технопарков в Татарстане направят 8,2 млн рублей

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на поставку робототехнического оборудования для создания детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Его стоимость составляет 8,2 млн рублей, а средства совместно выделяются из республиканского и федерального бюджетов, говорится на сайте госзакупок.

Поставка должна осуществляться по адресу: Бугульма, улица Николая Гоголя — МБОУ лицей №2. Но до этого исполнитель в течение 35 дней с момента заключения контракта предоставляет один тестовый комплект товара в адрес заказчика: Казань, улица Кремлевская, д. 9. Это необходимо для предварительной проверки на соответствие требованиям заказа.

В список поставляемой продукции входит:

базовый робототехнический набор;

набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера;

набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором;

набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы;

автономный робот-манипулятор с колесами всенаправленного движения;

образовательный набор для изучения технологий связи и IoT;

комплект полей и соревновательных элементов.

Подать заявку можно до 1 июня, итоги подведут 3 июня.

Фото: pxhere.com

18 апреля Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани. Начальная цена договора — 33,3 млн рублей.

Комплект оборудования включает в себя искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольную стойку, трибуны на 100 мест, уличные силовые тренажеры. Также необходимо поставить комплект для детского воркаута: двухуровневый рукоход, параллельные брусья, комплекс с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом и др.

Максим Кокунин