Челнинское МУП «Горкоммунхоз» потратит 6 млн рублей на реконструкцию мастерской

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Набережных Челнах МУП «Горкоммунхоз» выделит 6 млн рублей на реконструкцию своей механической мастерской. Как выяснило «Реальное время» работу необходимо выполнить до 20 сентября этого года.

Объект находится на улице Лермонтова. Подрядчику необходимо выполнить земляные и общестроительные работы, а также заняться устройством фундамента.

МУП «Горкоммунхоз» с недавнего времени занимается пассажирскими перевозками. Предприятие известно тем, что занимается сбором неопасных отходов.

Отметим, что в Набережные Челны на прошлой неделе поставили 14 из 24 новых автобусов КАМАЗа. Сообщалось, что все автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз».



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Айрат Назипов