В Казани парковки будут бесплатными с 10 по 12 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 10 по 12 июня муниципальные парковки Казани будут бесплатными. Об этом сообщили в мэрии города.



12 июня отмечается День России. Согласно постановлению исполкома Казани, в этот день плату за стоянку на городских парковках взимать не будут. 10 и 11 июня — выходные дни.

Как указали в исполкоме, за 2022 год количество автомобилистов, пользующихся казанскими парковками, увеличилось на 100,5 тысячи человек. С прошлого года горожане могут не платить за парковку по субботам и воскресеньям и в праздничные дни. В будние дни плата взимается с 8.00 до 19.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани рассматривает вопрос введения абонементов на платные парковки. Жители столицы Татарстана выражали недовольство относительно появления новых платных парковок. По их словам, эта мера пусть и может решить проблему хранения транспорта на проезжих частях на городских улицах, но создает новую проблему: казанцам становится негде парковать свои автомобили. Особенно это касается случаев, когда платную парковку организуют в спальных районах, рядом с жилыми домами.



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Маргарита Головатенко