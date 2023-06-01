В Казани рассматривают вопрос введения абонементов на парковки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани рассматривают вопрос введения абонементов на платные парковки, предложение рассматривает Комитет по транспорту, сообщили в мэрии города.



Жители столицы Татарстана выражали недовольство относительно появления новых платных парковок. По их словам, эта мера пусть и может решить проблему хранения транспорта на проезжих частях на городских улицах, но создает новую проблему: казанцам становится негде парковать свои автомобили. Особенно это касается случаев, когда платную парковку организуют в спальных районах, рядом с жилыми домами.

Часть казанцев считает, что введение новых платных парковок не улучшает ситуацию. В пример приводят платную парковку между улицами Ершова и Патриса Лумумбы, где оставляли машины сотрудники близлежащих организаций. Теперь они паркуют машины в прилегающих дворах, создавая коллапс:

— Никто не будет платить за стоянку автомобиля с утра до вечера по 300 рублей в день. Это же в месяц по 6 тысяч рублей минимум. В итоге прилегающие дворы забиты машинами, парковка платная денег не принесет. В чем тут улучшения для города или жителей?

Жители предложили хотя бы снизить цену платных парковок. В мэрии ответили отказом: по их словам, это «снова приведет к тому, что участок, где всегда много транспорта, будет заставлен паркующимися».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы давно обсуждали введение абонементов на парковки. Среди предложений об организации парковочного пространства в районах — создание базы жильцов домов для оформления безлимита на паркинг, которым они пользуются по месту жительства. Также жители обсуждают строительство новых многоэтажных паркингов рядом с жилыми домами. По их мнению, это тоже может решить проблему с оставлением транспорта на улицах. Часть казанцев выражает готовность участвовать материально в благоустройстве территорий, где они проживают.

В исполкоме подчеркивают — за последние 15 лет автомобилизация выросла в 2,5 раза и в городах принимают такие меры, чтобы «хоть как-то регулировать процесс». Введение платных парковок власти считают необходимостью.

На днях в мэрии сообщили о создании 684 новых платных парковочных мест. Введение новых парковок объясняют загруженностью улиц, на которых водители стали оставлять автомобили на длительное хранение — по несколько дней и недель.

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Маргарита Головатенко