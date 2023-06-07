В Набережных Челнах будут судить жителя Екатеринбурга — у него нашли почти 5 кг наркотиков

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Екатеринбурга. Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле этого года в поселке Некрасовка Московской области предполагаемый наркокурьер получил от неизвестного крупную партию наркотических средств массой более 4,8 кг. Наркотики он хотел сбыть в Екатеринбурге, куда и направлялся на машине. Но мужчину остановили на стационарном посту «Тула-1» на трассе М-7 «Волга» при въезде в Набережные Челны, где у него нашли запрещенные вещества.

Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд. В отношении неустановленного соучастника уголовное дело выделено и расследуется в рамках отдельного производства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Две недели назад в Татарстане на стационарном посту полиции «Малиновка» казанские инспекторы ДПС Госавтоинспекции задержали 38-летнего летнего жителя Башкортостана. В его спортивной сумке нашли наркотическое вещество — мефедрон массой около 5 кг. На задержанного возбудили уголовное дело.

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Айрат Назипов