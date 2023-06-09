В Татарстане на участках трассы Цивильск — Ульяновск ограничили скорость до 50 км/ч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На участках трассы Цивильск — Ульяновск в Татарстане ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Ограничение скорости до 50 км/ч распространяется на участки, на которых проходят работы. Проезжая часть в этих местах сужена.

На всем протяжении трассы А-151 Цивильск — Ульяновск (со 122 по 137 км) в Татарстане максимальную скорость движения ограничили до 70 км/ч. Меру ввели для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В начале июня скорость до 50 км/ч ограничили на двух участках федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана.

На участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах республики ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Работы здесь будут проводиться до конца строительного сезона.

С 30 мая на участках дороги М-5 «Урал», км 1243+700 — км 1256+000, км 1266+000 — км 1274+218, ввели реверсивное движение. Движение регулируется светофорами. О дате снятия ограничений сообщат дополнительно.

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Маргарита Головатенко