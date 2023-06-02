На участках трассы Казань — Оренбург ограничили скорость до 50 км/ч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На двух участках федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана (с 13 по 14 км и с 47 по 54 км) ограничат скорость движения до 50 км/ч, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Особенно внимательными водителям следует быть при проезде участка капитального ремонта с 341+400 по 344+300 км, где возможны локальные сужения проезжей части.

Ограничение скорости вводят, чтобы обезопасить участников дорожного движения во время работ.

С 30 мая на участках дороги М-5 «Урал», км 1243+700 — км 1256+000, км 1266+000 — км 1274+218, ввели реверсивное движение. Движение регулируется светофорами. О дате снятия ограничений сообщат дополнительно.

На участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Работы будут проводиться до конца строительного сезона.

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Маргарита Головатенко