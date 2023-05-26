На двух участках трассы М-7 под Казанью ограничили скорость движения до 50 км/ч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Также водителей просят быть внимательными при проезде участков производства работ в Елабужском (км 1026 — км 1038) и Менделеевском районах (на подъезде к Ижевску и Перми). На них возможны локальные ограничения.

До конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на участках реконструкции трассы М-7 с 754 по 772 км и с 1061 по 1167 км.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В октябре прошлого года сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Дополнительные средства были предназначены и на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.

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Айрат Назипов