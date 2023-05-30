В Татарстане на трассе М-5 ввели реверсивное движение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На трассе М-5 в Татарстане ввели реверсивное движение, мера действует с 30 мая. Это связано со строительно-монтажными работами, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Реверсивное движение ввели на участках автодороги М-5 «Урал», км 1243+700 — км 1256+000, км 1266+000 — км 1274+218.

Движение будет регулироваться светофорами. О дате снятия ограничений сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Работы будут проводиться до конца строительного сезона.

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Маргарита Головатенко