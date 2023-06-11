Сахар в Татарстане с начала года подорожал на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

С начала 2023 года средняя цена сахара-песка в Татарстане выросла на 10%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На 5 июня она оценивается в 63,14 рубля за один килограмм.

На 9 января этого года средняя цена сахара в республике составляла 57,27 рубля за 1 кг. Таким образом, она выросла почти на 6 рублей.

За неделю с 29 мая по 5 июня 2023 года сахар-песок в республике подорожал на 2,08%, следует из подсчетов Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Реальное время» также выяснило, что за год — с 20 мая 2022-го по 22 мая этого года — сахар в республике подешевел на 28%. Средняя цена опустилась с 83,9 рубля до 60,2 рубля за килограмм.

Весной 2022 года татарстанцы активно скупали сахар и некоторые другие продукты питания длительного хранения. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта прошлого года раис республики Рустам Минниханов.



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Татьяна Демина