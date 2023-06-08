На День России поезда из Казани в Ижевск, Нижний Новгород и Сосновку увеличат составность

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В связи с празднованием Дня России некоторые поезда из Казани будут курсировать с увеличенным составом, сообщили в пресс-службе Миндотранса Татарстана.

Увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань, Казань — Сосновка — Казань.

Также 12 июня назначаются дополнительные пригородные поезда на маршрутах Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны и Ижевск — Кез — Ижевск.



Напомним, 10 июня — изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Казанью, Кизнером и Ижевском по техническим причинам.



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Илина Хакимова