В России цифровой акциз могут распространить на сладкую воду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России цифровой акциз могут распространить на пиво, пивные напитки и сладкую воду. Об этом сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга страны Владислав Заславский.

— Надеюсь, что дорожная карта Минфина до конца этого года будет полностью реализована. Соответственно, мы заявляем о своей готовности такие проекты масштабировать на пиво, пивные напитки и сладкую воду, которые также подлежат маркировке, — отметил он.

По его словам, к реализации проекта можно будет приступить после того, как будет достигнута «полная прослеживаемость по пиву и сладкой воде».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О введении цифрового акциза на пиво и табак «Реальное время» писало в ноябре прошлого года. Как отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов, налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой, подчеркивал он.

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Елизавета Пуншева