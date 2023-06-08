В Казани закрылся камерный «Театр. Акт»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня, 8 июня, независимый камерный «Театр. Акт» из Казани объявил о прекращении своего существования.

Об этом в социальных сетях заявили создатели театра Ангелина Мигранова и Родион Сабиров.

Последний спектакль театр сыграл еще 17 декабря 2022 года.

— Мы благодарим всех зрителей, лишь благодаря которым, театр просуществовал все эти 11 лет. Благодарим всех коллег, с которыми мы проходили долгий и витиеватый путь вместе. Мы благодарны каждому, кто подарил нам этот путь. Путь, который, несмотря на все трудности, все-таки следовало пройти, — сказано в обращении.

С весны российские театры по различным причинам подвергались доносительству со стороны чересчур рьяных «охранителей общественных устоев» и чрезмерному давлению со стороны государства. Такие гонения на театры необходимо вовремя прекратить, считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

В 2021 году создатели театра были номинированы на «Золотую Маску» за спектакль «5 мм/h» в Творческой лаборатории «Угол», летом 2021 года они создали в городе Иннополис перформанс «OVERTIME», номинированный на «Золотую Маску»-2022. В декабре Ангелина Мигранова и Родион Сабиров показали восьмичасовой перформанс о цифровом будущем «Homo digitals» на казанской театральной площадке MOÑ.

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Илина Хакимова