Глава Фонда борьбы с репрессиями призвала прекратить гонения на российские театры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С весны российские театры по различным причинам подвергались доносительству со стороны чересчур рьяных «охранителей общественных устоев» и чрезмерному давлению со стороны государства. Такие гонения на театры необходимо вовремя прекратить, считает глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.



В авторской колонке для ФАН она вспомнила об аресте режиссера Евгении Беркович, которую обвинили в оправдании терроризма после публикации читки пьесы «Финист Ясный Сокол» на видеохостинге YouTube. Спектакль рассказывает о женщинах, познакомившихся с радикальными исламистами в интернете и решивших переехать к ним в Сирию. Беркович грозит 7 лет лишения свободы.

Спектакль стал для российского театра большим открытием, в 2022 году победил в двух номинациях театральной премии «Золотая маска», подмечает Мира Тэрада. Спектакль вовсе не романтизирует терроризм. Он демонстрирует проблему общества — обманутых женщин, которых хитростью заставили уехать от их семей и посвятить свои жизни террористам и религиозным фанатикам.

— Если этот спектакль к чему-то и призывает, то только к тому, чтобы внимательнее относиться к своим близким и окружению, но никак не к тому, чтобы пополнить ряды террористических бандформирований. Театральные постановки, подобные этой, должны не осуждаться, а наоборот — анализироваться обществом, — пишет Тэрада.

Фото: youtube.com/Независимый фестиваль Любимовка (спектакль «Финист Ясный Сокол»)

Автор напомнила, что один из главных петербургских театров, Александринский, был вынужден отменить показы популярного спектакля «Сирано де Бержерак» после анонимного доноса в прокуратуру с обвинениями режиссера Николая Рощина в дискредитации Вооруженных сил РФ. Спектакль успешно шел весь театральный сезон в 2022 году, имел несколько номинаций на престижные премии, но его сняли с репертуара после единственного выражения недовольства.

Спонтанно после жалобы в прокуратуру Роспотребнадзор закрыл Малый театр в Петербурге. В нем обнаружили нарушения, которые «создают угрозу жизни и здоровью населения» и «могут вызвать распространение массовых инфекционных заболеваний»: дефекты отделки стен и пола в помещениях для хранения уборочного инвентаря, отсутствие маркировки на швабрах и ведерках и несделанные флюорографии у некоторых сотрудников театра. Были непривиты некоторые сотрудники. Официальный предлог для закрытия театра следует охарактеризовать как весьма сомнительный. Более вероятной причиной могли стать заявления артистов Данилы Козловского и Ксении Раппопорт, которые были восприняты и истолкованы некоторыми общественными группами как критика специальной военной операции. Однако против них не возбуждались уголовные или административные дела о дискредитации российских Вооруженных сил. То есть кроме осуждения от ряда организаций в их адрес ничего не поступало, но до закрытия Малого театра спектакли с участием Козловского и Рапопорт неоднократно отменялись.

Фото: youtube.com/Александринский театр (спектакль «Сирано Де Бержерак»)

— Театр — важная часть культурной жизни общества. Показное давление на творческие коллективы приведет к их самоцензуре и, следовательно, застою и вырождению искусства в России. Именно поэтому важно не выжигать любую непохожесть каленым железом, а наладить разумный и цивилизованный диалог. Это позволит сбавить градус общественного напряжения и сохранить уникальную идентичность российских театров, — пишет глава Фонда борьбы с репрессиями.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко