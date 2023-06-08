В Башкортостане на складе обнаружили более 2,5 тысячи литров «Мистера Сидра»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сотрудники управления Роспотребнадзора обнаружили в Башкирии на оптовом складе партию «Мистера Сидра» объемом более, чем в 2,5 тысячи литров, сообщило ведомство в своем telegram-канале.

— Во время проверки оптового склада ООО «Кронштадт» в г. Салавате сотрудниками управления Роспотребнадзора обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр». Управлением приостановлена реализация этой продукции объемом 2 640 литров, — отмечается в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент отобраны пробы напитка для проведения лабораторных исследований на содержание метилового спирта и солей металлов.



В России число людей, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 97. Из них 31 человек скончался.

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Елизавета Пуншева