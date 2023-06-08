В казанский ВК «Динамо-Ак Барс» переходит белорусская диагональная
Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» подписал контракт с 25-летней белоруской Анной Климец, выступающей на позиции диагональной.
Климец за свою карьеру выступала за «Атлант», «Уралочки-НТМК», московский «Динамо», в клубе серии А «Рома» и прошедший сезона провела в турецком «Кузейбору». 4 раза становилась призером чемпионата России.
Диагональная сыграет в составе казанского клуба в следующем сезоне.
Напомним, доигровщица Ангелина Сперскайте снова стала игроком казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Спортсменка перешла в команду из «Динамо-Метар».
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