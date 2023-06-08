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В казанский ВК «Динамо-Ак Барс» переходит белорусская диагональная

18:39, 08.06.2023

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» подписал контракт с 25-летней белоруской Анной Климец, выступающей на позиции диагональной.

Климец за свою карьеру выступала за «Атлант», «Уралочки-НТМК», московский «Динамо», в клубе серии А «Рома» и прошедший сезона провела в турецком «Кузейбору». 4 раза становилась призером чемпионата России.

Диагональная сыграет в составе казанского клуба в следующем сезоне.

Напомним, доигровщица Ангелина Сперскайте снова стала игроком казанского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Спортсменка перешла в команду из «Динамо-Метар».

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Елизавета Пуншева
СпортВолейбол Татарстан

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