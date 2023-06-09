В Казани на разработку проекта сетей теплоснабжения на улице Даурской выделят почти 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как выяснило «Реальное время», на разработку проекта проведения сетей теплоснабжения к строящемуся жилому дому на ул. Даурской в Приволжском районе Казани потратят 4,9 млн рублей.

Согласно имеющейся документации, работы будут произведены на земельных участках с кадастровыми номерами — 16:50:070403:2657 (участок между спортивным комплексом КФУ и Архангельским кладбищем) и 16:50:070403:2412 (между гаражным комплексом и школой №136).

Размер подключаемой тепловой нагрузки объекта должен составить 2,233 гкал/ч. Из них:

на отопление ‒ 1,082 гкал/ч,

на горячее водоснабжение ‒ 0,898 гкал/ч,

на вентиляцию — 0,253 гкал/ч.

Подрядчик должен будет разработать схемы укладки, проведения и присоединения труб, а также строительства возле них дополнительных объектов. Срок действия данного контракта — до 31 декабря 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в мае сообщалось, что в Казани актуализируют схему теплоснабжения. На эти цели выделят 7,6 млн рублей, в том числе 1,2 млн рублей из средств резервного фонда исполкома города.

Остальная сумма — 5,5 млн рублей — это добровольные пожертвования в бюджет Казани на актуализацию схемы теплоснабжения от акционерных обществ «Татэнерго», «Казэнерго» и «ТГК-16», следует из постановления исполкома Казани.



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Максим Кокунин