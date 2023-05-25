На актуализацию схемы теплоснабжения Казани потратят 6,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани актуализируют схему теплоснабжения. Выделят на эти цели 7,6 млн рублей, в том числе 1,2 млн рублей из средств резервного фонда исполкома города.

Остальная сумма — 5,5 млн рублей — это добровольные пожертвования в бюджет Казани на актуализацию схемы теплоснабжения от акционерных обществ «Татэнерго», «Казэнерго» и «ТГК-16», следует из постановления исполкома Казани.



Заказчиком работ выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства города. Ему поручено обеспечить целевое использование выделенных средств и провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения, а затем утвердить ее в Министерстве энергетики России.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в 2022 году в столице Татарстана объем реализации теплоэнергии сократился на 70 тысяч Гкал. Это связано с тем, что прошлый год был теплее 2021-го.



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Татьяна Демина