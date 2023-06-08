Госсовет Татарстана принял законопроект о Конституционном совете республики
Сегодня Госсовет Татарстана проголосовал за учреждение нового органа — Конституционного совета республики. В его полномочия входит вынесение заключения о соответствии Конституции региона нормативных актов правительства по жалобам граждан, которые считают, что их права ущемлены.
Кроме того, в его компетенцию передано вынесение заключений о соответствии Конституции КРТ проектов договоров и соглашений, заключаемых Татарстаном с другими регионами. Правда, его заключения будут иметь рекомендательный характер и не обязательны к исполнению, уточнил глава Комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин пояснил, что решение сделать Конституционный совет самостоятельным органом было принято после длительной дискуссии с федеральным центром: «И пришли к выводу, что надо сделать его самостоятельным, небольшим, но авторитетным, чтобы сохранить возможность для населения обращаться в КС и не ездить в Петербург в Конституционный суд Российской Федерации». 78 депутатов проголосовало за, один — против. Законопроект принят сразу в трех чтениях.
Конституционный совет Татарстана будет состоять из 3 человек. Кандидатура одного из них предлагается раисом республики, и еще двое утверждаются большинством голосов на Госсовете.
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