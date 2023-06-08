В Татарстане утвердили задачи по подготовке к новому отопительному сезону

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил задачи по подготовке организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов республики к отопительному периоду 2023/2024 года. Региональным органам исполнительной власти и подведомственным им организациям, а также муниципалитетам дан ряд рекомендаций.

Так, до 5 июля этого года им следует разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке организаций, городских округов и районов к работе в новом отопительном сезоне. Сделать это требуется с учетом анализа аварийных ситуаций, возникших при прохождении максимумов нагрузок в предыдущем периоде. План должен включать мероприятия по диагностике, модернизации систем жизнеобеспечения, замене изношенных и отработавших нормативный срок сетей и оборудования, оснащению объектов приборами учета энергоресурсов.

До 15 сентября 2023 года необходимо сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения. До этой же даты требуется обеспечить своевременность и полноту оплаты текущего потребления энергетических и коммунальных ресурсов с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также принять меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти требуют до 15 сентября не привлекать сотрудников жилищно-коммунальной отрасли к сельскохозяйственным работам в летний период. Работники, обслуживающие энергоустановки теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, должны будут пройти аттестацию.

До 1 октября требуется создать запасы резервного топлива. Паспорта готовности работы в отопительный период необходимо подготовить до 5 ноября 2023 года.

Также власти Татарстана сформировали штаб по подготовке к новому отопительному периоду. В него вошли 30 человек. Руководит штабом глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

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Татьяна Демина