Свыше 200 подлогов и взяток: в Казани за коррупционный прием экзаменов судят инспекторов Ространснадзора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Советском райсуде Казани намечен старт процесса по коррупционному делу двух госинспекторов Средне-Волжского управления Ространснадзора. Ларисе Афониной предъявили 93 подлога и 57 мелких взяток, Сергею Кудряшову — столько же взяток и 69 подлогов, текст их обвинения занимает около 600 листов, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Обвиняемые трудились в отделе автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Средне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и были наделены функциями представителей власти. В частности, инспекторы принимали непосредственное участие в проведении экзаменов у водителей, желавших получить свидетельства о прохождении необходимой подготовки на дорожную перевозку опасных грузов, а также в обсуждении результатов экзаменов и принятии решений территориальной экзаменационной комиссии.

По версии СК и прокуратуры, обвиняемые вносили в официальные документы заведомо ложные сведения, удостоверяющие сдачу экзамена и гарантирующие получение нужного свидетельства о подготовке к перевозке опасных грузов, причем делали это, регулярно получая взятки, не превышающие 10 тысяч рублей.

На данный момент Афонина и Кудряшов находятся под подпиской о невыезде.