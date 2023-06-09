Каждый третий работодатель в России интересуется семейным положением соискателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше 34% российских компаний имеют практику интересоваться семейным положением кандидатов. Такие вопросы задаются в ходе собеседования и мужчинам, и женщинам, говорится в исследовании hh.ru.

Еще четверть опрошенных работодателей отметили, что задают подобные вопросы в зависимости от уровня должности будущего работника. Не имеют подобную практику 33% представителей организаций.

Чуть меньше половины российских работодателей считают, что соискателям-женщинам такой вопрос задавать нужно. Причем из числа этих опрошенных 17% уверены, что это обязательный вопрос на собеседовании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сами соискатели придерживаются разных точек зрения по этому вопросу. Так, 70% респондентов по всей стране заявили, что в целом считают подобные вопросы приемлемыми, а 21% не хотят, чтобы у них спрашивали о планах на будущее в вопросе семьи и детей.

В мае Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила государству стимулировать бизнес, который принимает на работу беременных и многодетных женщин. Детский омбудсмен считает, что с точки зрения закона беременные хорошо защищены, но из-за этого работодателям невыгодно, когда работница беременеет.

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Айрат Назипов