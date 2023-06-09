Продлить выходные после Дня России планируют 14% работающих казанцев
Порядка 14% трудоустроенных жителей Казани планируют отдохнуть после Дня России за счет отпусков и отгулов. Такой результат показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.
Как выяснили специалисты, 70% казанцев не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.
Отдыхать после «длинных выходных» больше хотят женщины (16%). Среди опрошенных мужчин только 11% не спешат выйти на работу.
Больше всего тех, кто будет продлевать отдых, — среди респондентов с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Такое желание изъявили 15% опрошенных.
Отметим, что в День России казанцы и гости города смогут побывать на концерте российской певицы Кати Лель. Она выступит на площадке возле Центра семьи «Казан».
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