В Казани осужден за аферу экс-директор завода «Эталон»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обвинительным приговором закончился почти трехлетний процесс по уголовному делу бывшего советника вице-премьера Татарстана и бывшего гендиректора казанского опытного завода «Эталон» Бориса Колика. Советский райсуд Казани признал его виновным в мошенничестве с ущербом 1,7 млн рублей и наказал 2 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



Иск Росимущества к фигуранту удовлетворен частично — на 1,7 млн рублей, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Причем, согласно приговору, погасить эту сумму осужденный должен в течение одного года. Первоначально потерпевшее ведомство как учредитель «Эталона» требовало взыскать с Колика 8,4 млн рублей.

Кроме мошенничества Колика осудили за незаконное участие в предпринимательской деятельности, однако освободили от наказания в виде уголовного штрафа в 10 тысяч рублей за истечением срока давности.

Приговор пока не вступил в силу. Напомним, на старте процесса обвиняемый уверял, что не унес с предприятия ни копейки, и был намерен биться за оправдательный приговор.

В суд уголовное дело бывшего заводского «генерала» поступило в августе 2020-го года. С обвинением по трем статьям УК РФ — превышение должностных полномочий, мошенничество и незаконное предпринимательство.



По версии Следкома по Татарстану, в 2015-м году по команде руководителя «Эталона» участок территории завода размежевали на шесть частей, после чего пять зарегистрировали заново как собственность предприятия, а один продали ООО «Строймеханизация» по заниженной цене в 4,8 млн рублей при рыночной 8,4 млн рублей. Силовики и представители потерпевшего Росимущества считали, что Колик превысил полномочия, поскольку без согласия директоров не имел права распоряжаться имуществом на такие суммы. Обвинение по этому эпизоду предъявлялось по ч. 1 ст. 286 УК РФ и шестилетний срок давности по нему истек еще в 2021 году. В резолютивной части приговора этот эпизод не озвучивался.

Вторым этапом той сделки со «Строймеханизацией» силовики считали хищение 1,7 млн рублей, которые, согласно обвинению, по требованию гендиректора «Эталона» ушли не на счет этого госпредприятия, а в компанию «ПВК «ИнженерЪ», после чего были обналичены и переданы обвиняемому. В этой части Советский суд Казани установил и состав преступления, и ущерб. Как и в третьем эпизоде дела — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Бориса Колика обвиняли, что на посту главы госзавода он полностью контролировал деятельность и финансы двух компаний в том же сегменте — «Эталон-К» и «ПВК «ИнженерЪ», формальными руководителями которых выступали его доверенные лица. Суд счел обвинение доказанным.

Подробности этого дела — в материале «Реального времени».