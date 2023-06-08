Среди татарстанских студентов-миллионеров ожидается пополнение

Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

Среди татарстанских студентов, которые уже стали миллионерами, скоро появятся новые ребята: к 129 победителям первой и второй очереди конкурса «Студенческий стартап» из республиканских вузов вскоре прибавятся миллионеры третьей очереди.

Напомним, миллионерами стали студенты, выигравшие грант в размере 1 млн рублей в рамках университетского технологического предпринимательства.



Вчера в Технопарке «Идея» завершилась онлайн-защита проектов третьей волны конкурса. С 17 мая по 7 июня параллельно на четырех площадках технопарка студенты 47 вузов Приволжского федерального округа защищали свои инновационные проекты. Более 100 экспертов оценивали стартапы по шести направлениям.

На площадку технопарка к защите было заявлено 1 283 проекта из 11 регионов России.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По итогам этапа формальной экспертизы к защите было допущено 3 786 заявок по России, всего на конкурс в этом году подано 4 318 заявок.



До 13 июня идет прием заявок на четвертую очередь программы по семи конкурсным тематикам:

Цифровые технологии.

Медицина и технологии здоровьесбережения.

Новые материалы и химические технологии.

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии.

Биотехнологии.

Ресурсосберегающая энергетика.

Креативные индустрии.

В 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап». В этом году ее бюджет вырос на полмиллиарда: 1,5 тысячи победителей получат грант в размере 1 млн рублей на развитие своего бизнеса.



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Илина Хакимова