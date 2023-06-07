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Лионель Месси переходит в «Интер Майами»

22:17, 07.06.2023

Лионель Месси заявил, что перейдет в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

— Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами», — сказал он в интервью Mundo Deportivo.

До этого Месси отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — последний предлагал спортсмену €1,2 млрд за 2 года.

Аргентинский футболист попрощался с французским клубом в конце прошлой недели. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Лионель выступал за команду с лета 2021 года. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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