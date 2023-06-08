Казанский центр РАН купит еще одну установку для создания газообразных энергоносителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Казанский научный центр Российской академии наук приобретет еще один лабораторно-аналитический комплекс для исследования анаэробной биоконверсии и получения энергоносителя. Стоимость контракта по-прежнему оценивается в чуть более 3,7 млн рублей.

Отметим, что источником финансирования данной закупки является субсидия из федерального бюджета. Согласно проектной документации, в состав комплекса войдут:

один реактор темновой ферментации для получения водородсодержащего биогаза;

три реактора анаэробного сбраживания для получения метансодержащего биогаза;

шкаф контрольно-измерительных приборов;

две рамы.

Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к эксплуатации. Подрядчик должен обеспечить его работоспособность как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц. Напомним, центр РАН уже покупал один такой комплекс в прошлом месяце.

Целью исследований такой установки является разработка новых технологий, цифровых способов и технических средств автоматизации получения энергии от возобновляемых источников при переработке биологических отходов. Согласно уже имеющимся данным от российских ученых, получение газообразных энергоносителей позволит соорудить простые установки для обеспечения сельских автономных потребителей.

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Максим Кокунин